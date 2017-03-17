За три последних месяца было зарегистрировано три ДТП с участием ям на дорогах. Зимой-весной с 2015 на 2016 год таких происшествий было зарегистрировано семь. Сколько их было на самом деле, знает, пожалуй, только МУ ДЭП, потому что некоторые автолюбители, минуя суд, договаривались с дорожниками. В этом году я, наконец, решила присоединиться к дружной братии автомобилистов. Помня заветы родственников и знакомых, пошла учиться именно зимой, чтобы потом снег не стал непреодолимым препятствием. Зимой ездилось неплохо, а вот когда снег начал таять вместе с асфальтом, ездить стало страшно. Мы, прав ещё не имеющие, маневрируем на дорогах не очень хорошо, а уж если честно, то собираем все ямы. Возникло ощущение, что в городе война, а мы проспали все бомбежки. Читать полностью »