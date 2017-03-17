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За три последних месяца было зарегистрировано три ДТП с участием ям на дорогах. Зимой-весной с 2015 на 2016 год таких происшествий было зарегистрировано семь. Сколько их было на самом деле, знает, пожалуй, только МУ ДЭП, потому что некоторые автолюбители, минуя суд, договаривались с дорожниками.
В этом году я, наконец, решила присоединиться к дружной братии автомобилистов. Помня заветы родственников и знакомых, пошла учиться именно зимой, чтобы потом снег не стал непреодолимым препятствием. Зимой ездилось неплохо, а вот когда снег начал таять вместе с асфальтом, ездить стало страшно. Мы, прав ещё не имеющие, маневрируем на дорогах не очень хорошо, а уж если честно, то собираем все ямы. Возникло ощущение, что в городе война, а мы проспали все бомбежки.
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17 марта 2017г., 13:48 | Спорт
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ПЯТЫЙ БУМ
10 марта состоялся пятый Зимний фестиваль дружбы предприятий Госкорпорации «Росатом» Нижегородского региона и ведущих вузов Нижнего Новгорода – «Большой улетный марафон» (БУМ). В марафонскую гонку включились молодые специалисты РФЯЦ-ВНИИЭФ, НИИИС им. Ю.Е. Седакова, ОКБМ, студенты и преподаватели НГТУ им. Р.Е. Алексеева и ННГУ им Н.И. Лобачевского. Более 200 участников традиционно встретились на базе отдыха НИИИС, в оздоровительном центре «Сережа», и соревновались в различных видах спорта, а также демонстрировали умение креативно мыслить.
Спортивная программа включала в себя соревнования по мини-футболу, лыжным гонкам, перетягиванию каната, гиревому спорту, плаванию, бильярду, настольному теннису, шашкам.
Зимний Фестиваль связывает участников главной идеей – подготовкой достойных профессиональных кадров для предприятий Госкорпорации: творческих, неординарных, многогранных!
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В Центре культуры и досуга ВНИИЭФ 7 марта, накануне Международного женского дня, прекрасную половину ядерного центра поздравили с наступающим праздником.
Мужчины не скупились на самые добрые слова, слова признательности и благодарности женщинам за то, что они делают этот мир лучше.
Валентин Ефимович Костюков, директор ВНИИЭФ:
– Дорогие женщины, в этот прекрасный, солнечный, весенний день мы дарим вам наши поздравления. От вас, вашей любви, тепла, умения создать уют зависит многое, а практически всё.
Поздравляя вас с наступающим праздником, каждой из вас мы желаем счастья, которое дает основу для жизни, созидания и будущего.
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10 марта глава городской администрации Алексей Викторович Голубев встречался с представителями городских средств массовой информации – традиционно рассказывал об итогах прошедшего месяца.
Началась пресс-конференция с рассказа о готовности города к паводку и к любым сюрпризам природы (город готов!), о бренде Сарова, который уже принадлежит Центру поддержки предпринимателей и может использоваться, об итогах Школьных Харитоновских чтений и конкурса "Слава созидателям". Но самое главное, на наш взгляд, это вопросы стройки и реконструкции. Денег в бюджете города маловато для того, чтобы все градостроительные и дорогоремонтные мечты сбывались, поэтому внимательно наблюдаем за тем, какие же объекты были выбраны в качестве первоочередных.
ЧЕТЫРЕ ВМЕСТО ДВУХ
О реконструкции улицы Академика Харитона.
– Эта интересная и важная тема давно вынашивалась, проекты и планировочные решения были разработаны, сегодня мы подошли к стадии реализации. Один из мотивов, почему вопрос реконструкции актуален, – это не только проблема с автомобильными пробками в вечерние часы, но и перспектива открытия КПП-4.
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17 марта 2017г., 13:22 | Спорт
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Министерство спорта Нижегородской области напоминает, что билеты на чемпионат мира по футболу 2018 года поступят в продажу только после проведения Кубка Конфедераций. Единственный интернет-ресурс, на котором можно будет приобрести билеты на оба футбольных праздника – сайт ru.fifa.com (раздел "Билеты").
Специалисты ведомства просят граждан быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников.
На Кубок Конфедераций – 2017 для российских поклонников футбола будет выделено не менее 350 тысяч билетов.
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18 марта в 15.00 в концертном зале ДМШ им. М.А.Балакирева (ул.Академика Харитона, 17) состоится юбилейный концерт ансамбля домристов «Калинка».
Руководитель Тихонова Ольга Сергеевна, концертмейстеры Мамышева И.Э., Устинова С.Р., Зыякаев О.Т.
Солисты Н.Горбачева, К.Махорт, О.Радаева, А.Горбушкин, вокальный ансамбль «Улыбка», рук. Новикова Я.О. Вход свободный.
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Собственно, писали мы об этом уже много-премного раз... О чем? Да о газонах.
Несколько неожиданно, да?
Еще лежат на них тонны грязного снега, пропитанного не только песком, но и мазутно-черной дрянью, в которую превращаются выхлопы и другие следы интенсивного дорожного движения... Еще топчутся по будущим газонам бобкеты, доламывая кусты и прутики посадок, не загнувшиеся окончательно под теми тоннами... А мы уже о том же, словно других тем нет.
Да просто солнышко сегодня высветило еще один угол возможного зрения на эту безобразную ситуацию, повторяющуюся из года в год и гарантирующую городу лысые пятна на газонах. И новые бюджетные вливания в посадку очередных кустиков-прутиков...
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Служба экстренной психологической помощи по телефону доверия 5-55-55 анонимно и бесплатно проводит тематические спецлинии.
Расписание работы спецлиний в марте.
15 марта - спецлиния по проблеме алкогольной зависимости.
Консультанты - представители общества анонимных алкоголиков.
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Ключевым вопросом современного миропорядка становится соотношение национальных интересов разных стран и глобальной ответственности за мир во всём мире. В этом смысле 2017-й, как мы уже отмечали, является годом для нашей страны особенно примечательным. Мы должны вглядеться в события прошлого, чтобы правильно ответить на сегодняшние вопросы нашего развития.
Обратимся к материалам лекции Владимира Лукина, доктора исторических наук (он был послом РФ в США с 1992 по 1994 год). Лекция прочитана в Высшей школе экономики осенью 2016.
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